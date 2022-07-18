Украинский Ан-12, разбившийся в Греции, вёз оружие НАТО на продажу "Хезболле"

Украинский Ан-12 компании "Меридиан" разбился вечером 16 июля после загоревшегося двигателя. Сообщалось, что на борту грузового самолёта находилось 12 тонн груза.

Признаков остатков химоружия или ядерных материалов на месте крушения не обнаружили. А перевозилось в самолёте не оружие массового поражения, однако и не учебные боеприпасы, как заявил Киев, а совсем иной груз, сообщает "КП".

Издание, ссылаясь на портал Незыгарь, сообщает что "грузовик" перевозил оружие, которое киевский режим перепродал из западных запасов ("Стингеры", "Джавелины" и т. д.) одному из "филиалов" "Хезболлы" через преступное сообщество из Сербии. Маршрут проходил через Сирию и Иорданию (чтобы "спрятаться" от ВКС РФ). Цена "сделки" — 9 млн долларов, из которых треть уже выплатили в качестве аванса.

Информацией об авиарейсе с оружием для "Хезболлы" американское ЦРУ поделилось с израильским Моссадом.

Получается, что Украина не только перепродаёт натовское оружие, но и, ЦРУ известны все "делишки" Киева. Вполне возможно, что Штаты и сами с этого имеют долю, подытожил корреспондент "КП" Александр Гришин.