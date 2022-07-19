Костин предупредил о военной мощи Польши и опасности её захода на Украину

Аналитик Александр Костин обратил внимание, что армия Польши является одной из самых сильных в Европе со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Костин напомнил, что Польша входит в состав НАТО, и может рассчитывать на всестороннюю военно-техническую поддержку Альянса. Кроме того, у неё, в отличие от украинской армии, не будет никаких сложностей в использовании натовского вооружения сразу же, "с колёс".

"Я напомню также, что в Польше расположена бронетанковая бригада США и одна из самых крупных баз в Европе, которую открыли при Трампе. Это очень большой военный центр, база ВВС и беспилотников. Там значительные запасы вооружений, которые США свободно передадут полякам. Польша член НАТО. У нее не будет проблем с колес эти военно-технические возможности использовать", — сказал Костин в беседе с "Украиной.ру".

Аналитик предсказал быстрое продвижение польской армии по территории Украины в случае пересечения границ этой страны. Костин полагает, что ВС Польши могут пройти по всей Украине и достичь белорусской границы.