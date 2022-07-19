Рожин: планы ввода польской армии на Украину — не просто разговоры

План по отправке армии Польши на Украину — не пустые разговоры, а самая настоящая реальность.

Об этом сообщил эксперт Центра политической и военной журналистики Борис Рожин.

Аргументом аналитик привёл тот факт, что всё это подтверждается предупреждениями Службы внешней разведки России, заявлениями президента Белоруссии Александра Лукашенко и польских политиков.

До сих пор Варшаву от этого шага удерживал Вашингтон, который опасается, что ввод польской армии на Украину приведет к военному ответу ВС РФ и, следовательно, вероятность прямой войны между НАТО и Россией возрастёт.

"Пока что американцы препятствуют Польше. Но этот вариант не исключен, он прорабатывается. И, скорее всего, так или иначе мы это увидим”, — в интервью изданию "Украина.ру" заявил Рожин.