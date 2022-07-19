План по отправке армии Польши на Украину — не пустые разговоры, а самая настоящая реальность.
Об этом сообщил эксперт Центра политической и военной журналистики Борис Рожин.
Аргументом аналитик привёл тот факт, что всё это подтверждается предупреждениями Службы внешней разведки России, заявлениями президента Белоруссии Александра Лукашенко и польских политиков.
До сих пор Варшаву от этого шага удерживал Вашингтон, который опасается, что ввод польской армии на Украину приведет к военному ответу ВС РФ и, следовательно, вероятность прямой войны между НАТО и Россией возрастёт.
"Пока что американцы препятствуют Польше. Но этот вариант не исключен, он прорабатывается. И, скорее всего, так или иначе мы это увидим”, — в интервью изданию "Украина.ру" заявил Рожин.
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