В ЛНР сообщили, что командиры ВСУ бросили своих солдат в Соледаре

Артиллерист НМ Луганской Народной Республики сообщил, что командиры ВСУ бросили своих солдат у Соледара.

Об этом сообщило РИА Новости.

Минобороны РФ заявило, что украинская армия, действующая в направлении Соледара, проводит насильственную мобилизацию местного населения для восполнения значительных потерь личного состава.

"Украинские силовики уходят, бросают своих солдат, первыми уходят люди с большими мешками на плечах, простые люди в лучшем случае сдаются”, — рассказал боец народного ополчения ЛНР.