Артиллерист НМ Луганской Народной Республики сообщил, что командиры ВСУ бросили своих солдат у Соледара.
Об этом сообщило РИА Новости.
Минобороны РФ заявило, что украинская армия, действующая в направлении Соледара, проводит насильственную мобилизацию местного населения для восполнения значительных потерь личного состава.
"Украинские силовики уходят, бросают своих солдат, первыми уходят люди с большими мешками на плечах, простые люди в лучшем случае сдаются”, — рассказал боец народного ополчения ЛНР.
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