Баранец: российское оружие проходит экзамен боевыми действиями

Спецоперация на Украине поможет выявить сильные и слабые стороны российского вооружения и делать выводы.

Об этом сообщил полковник в отставке, обозреватель "Комсомольской правды” Виктор Баранец.

Аналитик отметил, что каждые боевые действия подсказывают военным конструкторам, где и что необходимо улучшить и поправить.

По его мнению, участие РФ в войне в Сирии тоже дало очень полезный опыт и выявить недостатки военной техники и оружия.

"Золотое оружие — это то, которое успешно проходит испытание войной. Наше оружие сегодня проходит такой экзамен”, — подчеркнул Баранец.

Он заявил, что случай с крейсером "Москва” обнажил слабые места системы ПВО корабля. В то же время высокоточные ракеты — "Искандеры”, "Кинжалы” и "Калибры” — показали себя в спецоперации на Украине на "отлично”.