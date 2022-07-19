Литовкин: ВС РФ сровняют с землёй высоты, на которых закрепились ВСУ

По мнению полковника в отставке Виктора Литовкина, российские войска довольно быстро решат вопрос с высотами в Северске, которые на данный момент находятся под контролем украинской армии.

Ранее город был освобождён союзными войсками России и республиканской Народной милиции. Однако военные корреспонденты утверждают, что наибольшую ценность для ВСУ несёт не сам Северск, а высоты вокруг него, которые удерживаются украинскими боевиками.

Военный эксперт отметил, что если на высотах вокруг Северска нет жилых застроек, российская армия быстро сровняет их с землёй, применив системы залпового огня "Град", "Ураган" или "Смерч".

"Эта задача решаема, даже если на этих высотах оборудованы долговременные защитные инженерно-технические сооружения. Опыт у российских вооруженных сил есть, он позволяет решать такие задачи", — констатировал Литовкин в интервью изданию "Украина.ру".