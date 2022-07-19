Коц объяснил, что ждёт Донбасс в ближайшие недели: "Халявы уже не будет"

Союзные войска России и Народной милиции стягивают силы к Северску и продолжают неспешное наступление в направлении Соледара и Артёмовска. Об этом заявил военный корреспондент Андрей Коц. Именно со стороны этих регионов открывается прямая дорога на Славянск и Краматорск, где сконцентрирована одна из самых боеспособных частей ВСУ.

В небольшом городе Северск расположено пересечение двух стратегически важных дорог. Одна ведёт на Славянск с северо-востока, вторая — на юг, в сторону Соледара и Артёмовска, отметил военкор. Именно поэтому город настолько важен для наступления. На данный момент Северск заблокирован с трёх сторон, боевые действия проходят в застройке.

"Именно сюда украинцы, а также иностранные наёмники отступили из Лисичанска, фактически сдав город без боя. Предполагаю, здесь тоже особенно яростно обороняться не планируют. Всё указывает на то, что Киев сделал ставку на Артёмовск, Славянск и Краматорск. Там самые боеспособные подразделения. Такой же "халявы", как в Лисичанске, мы не ждём. Все будет всерьёз", — объяснил офицер армии ДНР с позывным Клим в беседе с РИА Новости.

Коц отметил, что в Соледаре находятся крупные промышленные предприятия, в которых есть подземные укрытия. Разгром группировки ВСУ в регионе станет мощным ударом по украинской армии, считает он.