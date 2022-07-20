Россия, начав спецоперацию первой, смогла избежать удара по своей территории со стороны украинской границы. Такие данные озвучили аналитики, ссылаясь на изучение открытых источников, документов ВСУ, а также выступления представителей Генштаба ВС РФ и заявления президента.
Как отметили специалисты "Военного обозрения", российские власти опередили своим решением начало украинской операции на две недели.
Удары по территории России планировались из Сумской, Харьковской и Луганской областей.
Могли пострадать:
Нельзя было исключить возможных ударов по:
Украинские "стратеги" намеревались перенести боевые действия на территорию России.
Уже на начальном этапе было запланировано перекрытие федеральной автотрассы М-4 "Дон" и Юго-Восточной железной дороги.
К тому же удары производились бы по гражданскому населению юга России с целью посеять панику и устроить максимальные проблемы сотрудникам МЧС, МВД, Росгвардии и ВС РФ, которые были бы вынуждены этим заниматься вместо помощи Крыму и Донбассу.
ВСУ планировали наступление на Донецк и Луганск, отмечают эксперты. Трассу М-4 блокировали бы для нарушения логистики и возможности переброски войск в регион. А военный аэродром под Миллерово разнесли бы одним из первых.
Также украинские войска встали бы на маршруте водного пути Центральной России — ЕГТС — для блокирования выхода России в Азовское и Чёрное моря. Во всяком случае — минирование подходов.
Со стороны Одессы последовал бы морской, ракетный и авиационный удары по Крыму: под огнем оказались бы Черноморское, Евпатория, Новофедоровка, Кача и Севастополь.
Кроме того, морской десант в Евпатории или Новофедоровке с целью выхода к Симферополю мог быть произведен силами ВМС ВСУ совместно со странами НАТО. В этом случае Россия могла резко потерять позиции в Азово-Черноморском регионе и иметь сложности в Крыму и на юге страны.
Прямой удар по России силами ВСУ, Нацгвардии и тербатов, по мнению аналитиков, должен был стать причиной протестов, терактов и силовых акций в РФ с целью свержения действующей власти. Ни одной из этих проблем Россия не получила, просто действуя на опережение.
В данном случае медлить дальше было бы крайне неудачным решением, а принцип "при неизбежности драки — бить первым" сработал.
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Сегодня, когда прозвучало слово "спецоперация", люди искусства рванули из России.