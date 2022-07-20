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Аналитики: начав СВО, Россия избежала атаки на свою территорию

Силовые структуры

Россия, начав спецоперацию первой, смогла избежать удара по своей территории со стороны украинской границы. Такие данные озвучили аналитики, ссылаясь на изучение открытых источников, документов ВСУ, а также выступления представителей Генштаба ВС РФ и заявления президента.

Аналитики: начав СВО, Россия избежала атаки на свою территорию

Как отметили специалисты "Военного обозрения", российские власти опередили своим решением начало украинской операции на две недели.

Удары по территории России планировались из Сумской, Харьковской и Луганской областей.

Могли пострадать:

  • Белгород (менее 40 км от границы с Украиной);
  • Курск;
  • Старый Оскол (до которых менее 100 км);
  • Воронеж (около 190 км).

Нельзя было исключить возможных ударов по:

  1. Таганрогу (менее 50 км);
  2. Шахтам;
  3. Новошахтинску;
  4. Ростову-на-Дону;
  5. Батайску (около 100 км).

Украинские "стратеги" намеревались перенести боевые действия на территорию России.

Уже на начальном этапе было запланировано перекрытие федеральной автотрассы М-4 "Дон" и Юго-Восточной железной дороги.

К тому же удары производились бы по гражданскому населению юга России с целью посеять панику и устроить максимальные проблемы сотрудникам МЧС, МВД, Росгвардии и ВС РФ, которые были бы вынуждены этим заниматься вместо помощи Крыму и Донбассу.

ВСУ планировали наступление на Донецк и Луганск, отмечают эксперты. Трассу М-4 блокировали бы для нарушения логистики и возможности переброски войск в регион. А военный аэродром под Миллерово разнесли бы одним из первых.

Также украинские войска встали бы на маршруте водного пути Центральной России — ЕГТС — для блокирования выхода России в Азовское и Чёрное моря. Во всяком случае — минирование подходов.

Со стороны Одессы последовал бы морской, ракетный и авиационный удары по Крыму: под огнем оказались бы Черноморское, Евпатория, Новофедоровка, Кача и Севастополь.

Кроме того, морской десант в Евпатории или Новофедоровке с целью выхода к Симферополю мог быть произведен силами ВМС ВСУ совместно со странами НАТО. В этом случае Россия могла резко потерять позиции в Азово-Черноморском регионе и иметь сложности в Крыму и на юге страны.

Прямой удар по России силами ВСУ, Нацгвардии и тербатов, по мнению аналитиков, должен был стать причиной протестов, терактов и силовых акций в РФ с целью свержения действующей власти. Ни одной из этих проблем Россия не получила, просто действуя на опережение.

В данном случае медлить дальше было бы крайне неудачным решением, а принцип "при неизбежности драки — бить первым" сработал.

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Автор: Александр Шторм, Куратор: Александр Артамонов
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