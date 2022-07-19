Политолог Михайлов спрогнозировал кардинальный перелом в СВО через месяц

По мнению политолога Евгения Михайлова, не позже чем через месяц в ходе спецоперации на Украине произойдёт кардинальный перелом.

Эксперт напомнил, что Северск уже окружён силами РФ, ДНР и ЛНР, невзирая на сложный рельеф местности — вокруг города расположены возвышенности, в то время как сам он располагается в низине. Однако украинские подразделения оказались в оцеплении, вырваться за пределы которого не представляется возможным.

"Думаю, что в город мы будем входить только в том случае, если будут взяты высоты, находящиеся на западной стороне. Восточная, юго-восточная и северная части города контролируются нашими войсками. Западную сторону нужно будет брать под контроль", — уточнил Михайлов в беседе с "Царьградом".

После того, как будет освобождён Северск, Бахмут и Соледар, ВС РФ начнут продвинуться в направлении Краматорска и Славянска.

Эксперт уверен, что уже сейчас спецоперация переживает свой переломный момент. Сейчас российские войска, а также силы ДНР и ЛНР постепенно ликвидируют украинскую артиллерию, которая производит обстрелы населённых пунктов РФ и Донбасса.