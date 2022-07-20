Атомная подводная лодка-ракетоносец проекта 955А "Генералиссимус Суворов” (шифр "Борей-А") вышла на заводские испытания в Белое море.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в судостроительной отрасли.
Специалисты в ходе испытаний определят мореходные и эксплуатационные качества АПЛ. После заводских испытаний подлодка должна будет пройти госиспытания, где уже будут проверяться все системы вооружения субмарины.
"Генералиссимус Суворов” впервые покинул судоверфь "Севмаш” в Северодвинске.
"По имеющимся планам в боевой состав российского флота "Генералиссимус Суворов" должен войти до конца 2022 года", — подытожил собеседник агентства.
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