Генерал Бундесвера: "Армия РФ становится только сильнее"

Армия России становится только сильнее, заявил генеральный инспектор армии Германии генерал-лейтенант Бундесвера Альфонс Маис.

Касаясь спецоперации на Украине, генерал сказал, что Российская Федерация обладает практически неисчерпаемыми ресурсами.

"Российская армия становится сильнее. И ресурсы России практически неисчерпаемы”, — цитирует высокопоставленного военного чиновника издание Handelsblatt.

По словам Маиса, российские войска на Украине наступают и имеют большое преимущество в артиллерии.

"Имея превосходство в артиллерии, армия России продвигается вперед километр за километром. Вопрос в том, как долго Украина сможет продержаться", — сказал он в интервью Handelsblatt.