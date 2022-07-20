Армия России становится только сильнее, заявил генеральный инспектор армии Германии генерал-лейтенант Бундесвера Альфонс Маис.
Касаясь спецоперации на Украине, генерал сказал, что Российская Федерация обладает практически неисчерпаемыми ресурсами.
"Российская армия становится сильнее. И ресурсы России практически неисчерпаемы”, — цитирует высокопоставленного военного чиновника издание Handelsblatt.
По словам Маиса, российские войска на Украине наступают и имеют большое преимущество в артиллерии.
"Имея превосходство в артиллерии, армия России продвигается вперед километр за километром. Вопрос в том, как долго Украина сможет продержаться", — сказал он в интервью Handelsblatt.
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