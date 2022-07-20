Леонков: Запад не будет испытывать свои новые секретные вооружения на Украине

По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, Запад не будет испытывать на Украине свои последние разработки в области вооружений, так как опасается, что они станут трофеями в руках российских военных, которые ознакомятся с их техническими особенностями и принципами работы, после чего разработки перестанут быть эксклюзивными.

До этого глава украинского минобороны Алексей Резников предложил западным производителям оружия испытывать свои новейшие разработки на "испытательном полигоне" — территории Украины, в боях против ВС РФ.

Леонков напомнил, что просто так никто раскрывать свои секреты в области вооружений не собирается.

"Такого рода разработки не зря ведутся на полигонах в режиме секретности. То есть никто эту секретность снимать не будет чтобы удовлетворить его (Резникова — Прим. ред.) хотелки, потому что все понимают, что перспективные образцы вооружений, это всегда должен быть некий фактор внезапности для противника", — объяснил Леонков в разговоре с РИА Новости.

Эксперт добавил, что любые новые образцы западных вооружений, которые будут применяться против России на территории Украины, будут либо ликвидированы, либо попадут в руки российских военных, которые их изучат.

"И тогда вся эта секретность, все разработки потеряют свою ценность", — заключил Леонков.