Литовкин оценил угрозы Киева уничтожить Черноморский флот: "Пускай бахвалятся"

Военный обозреватель Виктор Литовкин прокомментировал угрозы Киева уничтожить Черноморский флот РФ и вернуть обратно Крым, используя для этого поставляемое западными партнёрами оружие.

Ранее замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов дал в Лондоне ряд угрожающих обещаний по поводу Черноморского флота РФ, сообщив, что он будет уничтожен, а Крым возвращён в состав Незалежной.

Литовкин скептически оценил угрозы, использовав для этого три русские поговорки:

"Обещать — не значит жениться",

"Бодливой корове Бог рог не дал",

"Не хвались, едучи на рать",

добавив, что они подходят для описание всех антироссийских угроз Киева.

Эксперт напомнил, что если киевские власти попытаются осуществить свои угрозы в отношении Черноморского флота РФ и Крыма, центры принятия решений в Киеве сразу же окажутся под ударом ВС РФ.

Полковник отметил, что желания Киева и реальность на поле боя очень сильно различаются.

"Так что пускай бахвалятся. У них есть заштатные клоуны, такие как Гордон* и Арестович. У них работа такая. Они должны внушать украинскому населению оптимизм и поднимать боевой дух украинской армии, который все ниже и ниже. Потому что одно дело произносить по телевизору какие-то обещания, а другое — находится под ударами российской артиллерии и авиации на поле боя. Есть хотелки, а есть реальность. А реальность не в пользу тех, кто говорит в Киеве такие воодушевляющие речи", — сказал Литовкин в беседе с "Украиной.ру".

* Росфинмониторинг 06.04.2022 г. внёс украинского журналиста в российский реестр террористов и экстремистов