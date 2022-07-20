Военный обозреватель Виктор Литовкин прокомментировал угрозы Киева уничтожить Черноморский флот РФ и вернуть обратно Крым, используя для этого поставляемое западными партнёрами оружие.
Ранее замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов дал в Лондоне ряд угрожающих обещаний по поводу Черноморского флота РФ, сообщив, что он будет уничтожен, а Крым возвращён в состав Незалежной.
Литовкин скептически оценил угрозы, использовав для этого три русские поговорки:
добавив, что они подходят для описание всех антироссийских угроз Киева.
Эксперт напомнил, что если киевские власти попытаются осуществить свои угрозы в отношении Черноморского флота РФ и Крыма, центры принятия решений в Киеве сразу же окажутся под ударом ВС РФ.
Полковник отметил, что желания Киева и реальность на поле боя очень сильно различаются.
"Так что пускай бахвалятся. У них есть заштатные клоуны, такие как Гордон* и Арестович. У них работа такая. Они должны внушать украинскому населению оптимизм и поднимать боевой дух украинской армии, который все ниже и ниже. Потому что одно дело произносить по телевизору какие-то обещания, а другое — находится под ударами российской артиллерии и авиации на поле боя. Есть хотелки, а есть реальность. А реальность не в пользу тех, кто говорит в Киеве такие воодушевляющие речи", — сказал Литовкин в беседе с "Украиной.ру".
* Росфинмониторинг 06.04.2022 г. внёс украинского журналиста в российский реестр террористов и экстремистов
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