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Литовкин: РФ может остановить поставки оружия для ВСУ, разбивая мосты и станции

Силовые структуры

Российской армии в спецоперации на Украине нужно уничтожать мосты через реки и станции, где меняют "тележки" у вагонов с западным вооружением.

Литовкин: РФ может остановить поставки оружия для ВСУ, разбивая мосты и станции

Именно так нужно бороться с поставками западного оружия для ВСУ, сообщил полковник в отставке, военный эксперт Виктор Литовкин.

По его словам, ВС РФ надо не только разбивать мосты, но и уничтожать станции, где "переобуваются" вагоны с узкой железнодорожной колеи, которая применяется в Европе, на широкую российскую.

"Есть город Чоп на границе Венгрии, Румынии и Словакии, есть такие пункты на польской границе. Но Россия продолжает торговлю с Западом. Мы поставляем на Запад по железной дороге нефть и уголь. Видимо, какие-то экономические соображения преобладают в решении военных задач", — цитирует обозревателя "Украина.ру".

По его словам, Вооружённые силы РФ уничтожают оружие Запада на складах, на ж/д станциях и в местах сосредоточения, но было бы эффективнее уничтожать это вооружение прямо на границах.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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