Киеву "известен" план России по защите Крымского моста от возможных ударов.
Об этом сообщил бывший замминистра по вопросам перемещенных лиц и "временно оккупированных территорий" Георгий Тука.
Он отметил, что данная информация "поможет" ВСУ уничтожить мост, а информация о его строительстве имелась у Украины якобы еще в начале проектировки сооружения.
"Поэтому для наших военных разработать план удара для уничтожения Крымского моста особого труда не составляет", — рассказывает изданию Obozrevatel чиновник.
По его словам, защита моста "невероятно сложная" и сейчас оценить, насколько осуществим план Киева, тяжело.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев подчеркнул, что удар по Крыму будет роковым для киевского режима. А военный эксперт Виктор Литовкин сообщил, что у Украины пока нет возможностей наносить удары по Крыму и Черноморскому флоту.
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