Марочко: ВСУ покидают Северск, неся огромные потери

Представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко проинформировал, что украинские военные, неся огромные потери личного состава, практически полностью покинули город Северск.

"Наши военнослужащие находятся на господствующих высотах. Военнослужащих украинской армии практически не осталось в этом населенном пункте, поскольку он расположен крайне невыгодно. Но они находятся в большей степени на второй линии обороны", — отметил он.

Марочко добавил, что несмотря на отход украинских боевиков, они всё же продолжают обстреливать объекты инфраструктуры и подразделения союзных сил.

По мнению подполковника, в настоящее время нецелесообразно входить в город, потому как необходимо обеспечить безопасность мирного населения и личного состава.

Ранее военный эксперт Борис Рожин заявил, что прорвав линию обороны Северск — Соледар, являющейся временной линией защиты ВСУ, российская армия продолжит наступление на Славянск.