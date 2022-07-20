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Марочко: ВСУ покидают Северск, неся огромные потери

Силовые структуры

Представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко проинформировал, что украинские военные, неся огромные потери личного состава, практически полностью покинули город Северск.

Марочко: ВСУ покидают Северск, неся огромные потери

"Наши военнослужащие находятся на господствующих высотах. Военнослужащих украинской армии практически не осталось в этом населенном пункте, поскольку он расположен крайне невыгодно. Но они находятся в большей степени на второй линии обороны", — отметил он.

Марочко добавил, что несмотря на отход украинских боевиков, они всё же продолжают обстреливать объекты инфраструктуры и подразделения союзных сил.

По мнению подполковника, в настоящее время нецелесообразно входить в город, потому как необходимо обеспечить безопасность мирного населения и личного состава.

Ранее военный эксперт Борис Рожин заявил, что прорвав линию обороны Северск — Соледар, являющейся временной линией защиты ВСУ, российская армия продолжит наступление на Славянск.

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Александр Артамонов
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