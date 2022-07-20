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Рожин: прорыв линии ВСУ в Северске — удар по ключевой линии обороны

Силовые структуры

Прорвав линию обороны Северск — Соледар, являющейся временной линией защиты ВСУ, российская армия продолжит наступление на Славянск.

Рожин: прорыв линии ВСУ в Северске — удар по ключевой линии обороны

Также будет взята под контроль дорога Славянск — Артёмовск, имеющая большое значение для освобождения ДНР, сообщил военный эксперт Борис Рожин.

"Это своеобразная линия обороны, которая была создана ВСУ после потери Лисичанска. Наши войска решают задачу прорыва этой линии, чтобы продолжить наступление в направлении Славянска и дороги Славянск — Артёмовск, что имеет не меньшее значение для дальнейшего освобождения территории ДНР”, — сказал обозреватель.

Он подчеркнул, что боевики хотят укрепиться в Славянско-Краматорской агломерации, а именно там сосредоточены основные силы ВСУ. Северск — это цепь населённых пунктов, находящихся на одной дороге, и это ключевая линия обороны на севере Донбасса, отметил аналитик.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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