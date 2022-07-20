Генерал Кривонос призвал к терактам на территории России и Белоруссии

Спецслужбам Украины надо перенести боевые действия на российскую и белорусскую территории, откуда по украинским войскам наносятся удары.

Об этом в эфире сообщил заявил экс-замкомандующего Силами спецопераций, бывший заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Кривонос.

А вот признаваться в том, что теракты совершаются киевским режимом, не стоит, отметил он.

"Нужно делать так, чтобы у врага даже не было желания стрелять в нашу сторону, но для этого нужно делать по принципу того, как делали в своё время наши противники — нас там нет, и мы этого не делали", — заявил украинский силовик.

Он подчеркнул, что если кто-то по Украине наносит удары, Киев должен "ответить адекватно". Нужно учиться, как в своё время это делал Моссад — ничего не говорили, ничего не комментировали, просто уничтожали врагов, уверен Кривонос.

"Так же должны действовать и наши спецслужбы", — подытожил он.