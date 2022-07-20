Боевики ВСУ атаковали Белгородскую область, есть жертвы

Националисты ВСУ обстреляли два населённых пункта в Белгородской области.

После ракетного удара по сёлам Журавлёвка и Нехотеевка погиб россиянин, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В Нехотеевке повреждены четыре жилых дома, посечены кровля, окна, забор и сельский клуб. Погиб местный житель 1958 года рождения", — заявил глава региона.

По его словам, это село расселили еще в мае. Почему погибший находился там в момент обстрела, устанавливается, добавил губернатор Белгородской области.

Отметим, что это уже второй обстрел российской территории украинскими бандеровцами за день. Утром в Курской области ВСУ обстреляли пограничный пункт "Крупец". В том обстреле жертв не было.