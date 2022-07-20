Националисты ВСУ обстреляли два населённых пункта в Белгородской области.
После ракетного удара по сёлам Журавлёвка и Нехотеевка погиб россиянин, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В Нехотеевке повреждены четыре жилых дома, посечены кровля, окна, забор и сельский клуб. Погиб местный житель 1958 года рождения", — заявил глава региона.
По его словам, это село расселили еще в мае. Почему погибший находился там в момент обстрела, устанавливается, добавил губернатор Белгородской области.
Отметим, что это уже второй обстрел российской территории украинскими бандеровцами за день. Утром в Курской области ВСУ обстреляли пограничный пункт "Крупец". В том обстреле жертв не было.
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