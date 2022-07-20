Американское Центральное разведывательное управление продолжает работать на Украине.
Как водится, ЦРУ занимается разведкой, поставками вооружения и подготовкой боевиков ВСУ.
Об этом сообщает член российской делегации на венских переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями Юлия Жданова.
Сообщение обнародовано в среду, 20 июля.
"В Киеве продолжают работать сотрудники ЦРУ, отвечающие за разведку, поставки оружия и подготовку украинских солдат”, — сказано российским дипломатом на 1018 пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
Администрация американского президента Джозефа Байдена отрицает прямое участие США в конфликте, подытожила Жданова.
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