Делегация России в ОБСЕ: сотрудники ЦРУ США продолжают работать в Киеве

Американское Центральное разведывательное управление продолжает работать на Украине.

Как водится, ЦРУ занимается разведкой, поставками вооружения и подготовкой боевиков ВСУ.

Об этом сообщает член российской делегации на венских переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями Юлия Жданова.

Сообщение обнародовано в среду, 20 июля.

"В Киеве продолжают работать сотрудники ЦРУ, отвечающие за разведку, поставки оружия и подготовку украинских солдат”, — сказано российским дипломатом на 1018 пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

Администрация американского президента Джозефа Байдена отрицает прямое участие США в конфликте, подытожила Жданова.