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Reuters: США с союзниками создают новые ВВС для Украины

Силовые структуры

США со своими союзниками решили заняться созданием новых ВВС Украины. Для этого уже запущены долгосрочные программы обучения лётчиков Незалежной.

Об этом 20 июля сообщило издание Reuters со ссылкой на главу штаба американских ВВС генерала Чарльза Брауна.

По словам генерала, дискуссии по данной теме в армии Штатов и их союзников продолжаются и сейчас.

"Мы хотим построить долгосрочный план того, как построить военно-воздушные силы, которые им понадобятся в будущем”, — рассказал американский военный о помощи Киеву.

Браун не раскрыл конкретики по вопросу, однако подчеркнул, что подготовка пилотов Украины — сложный вопрос, который требует учёта военного положения и возможности ВСУ выводить лётчиков из боевых действий для длительного обучения.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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