Обновлённая прошивка Ми-28 помогает точнее уничтожать объекты ВСУ

Обновление программного обеспечения российского вертолёта Ми-28 дало возможность боевой машине точнее уничтожать военные объекты украинских националистов.

Об этом сообщает командир воздушного судна.

Министерство обороны РФ опубликовало видео уничтожения Ми-28 батарей РСЗО, бронированной техники и пунктов управления ВСУ. Также демонстрируется нанесение удара при помощи 122-мм неуправляемых авиаракет С-13. В боевых действиях также участвовали Ми-35 и Ми-8, сообщило РИА Новости.

"Здесь на Ми-28 обновленная прошивка, которая позволяет вводить координаты прямо в вертолет… Мы вводим координаты и высоту цели, и машина сама высчитывает место нанесения удара с наиболее максимальной точностью", — рассказывает командир вертолёта.

Экипажи боевых машин авиации ЗВО в СВО продолжают выполнять задачи по уничтожению объектов военной инфраструктуры и личного состава украинских боевиков. Все полеты совершаются на предельно малой высоте.

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