Военный эксперт Игорь Коротченко считает, что на данный момент основной целью российской армии является решение главной задачи второго этапа спецоперации: необходимо полностью ликвидировать группировку ВСУ, которая сосредоточена в Донбассе.
Также, по его мнению, союзным силам России и Народной милиции могут понадобиться иранские беспилотники.
"Есть масса факторов за и против этой идеи, но как минимум, нам бы это не помешало сейчас, на данном этапе СВО", — отметил Коротченко.
Эксперт полагает, что российской стороне необходимо усилить группировку противовоздушной обороны для выявления возможных атак противника, используя дальнобойные системы оружия и беспилотники.
"У нас есть отличные машины, такие как "Тор-М2", средство ПВО последнего рубежа, с гарантированной 100%-ной вероятностью поражения целей. Значит, надо усиливать группировку "Торов", перебрасывать их", — заявил Коротченко в интервью изданию "Украина.ру".
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