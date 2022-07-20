Леонков: производство оружия Запада приостановлено из-за дефицита газа и нефти

20 июля на немецкой авиабазе НАТО "Рамштайн" планируется очередная встреча военных министров стран, которые поддерживают Киев. В ходе саммита будет решаться вопрос о новых поставках оружия ВСУ.

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что западные страны не ожидали, что российские войска будут настолько быстро уничтожать всё вооружение, поэтому НАТО вынуждено заниматься дополнительными поставками. Теперь Запад выделяет то оружие, которое хранилось на складах на случай полномасштабного столкновения, отметил аналитик.

"Военно-промышленный комплекс и США, и Европы перед началом конфликта на Украине не был переведён на военные рельсы. Он, конечно, что-то выпускал, но все это было в основном мелкосерийное производство, а также решал вопросы модернизации уже существующей военной техники", — объяснил Леонков в беседе с "МК".

На данный момент США по-прежнему являются лидером по поставкам вооружения на Украину. Однако Вашингтон начинает испытывать трудности по поводу военной помощи ВСУ, заявил эксперт.

"Запрос Киева дать ему 500 танков оказался абсолютно не решаем. Свои танки, которые стоят у Пентагона на хранении, американцы не отдают. Британцы этого делать тоже не собираются. <...> Создание оружия и военной техники при высокой стоимости энергоресурсов невозможно", — отметил Леонков.

Эксперт подчеркнул, что в основе любого производства лежит энергетическая составляющая. Не исключено, что во время встречи на немецкой базе министры будут рассматривать последствия антироссийских санкций, которые обернулись против военно-промышленного комплекса США и Европы.