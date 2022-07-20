Украинские войска пытаются нанести ракетные удары по Херсону.
Специальная военная операция (СВО) по демилитаризации и денацификации на Украине продолжается. В Сети жители Херсон публикуют видео летящих над городом ракет. «Русская весна» сообщает, что российская ПВО уничтожает ракеты противника. Также утверждается, что в районе Скадовска (подконтрольная РФ Херсонская область) прогремел взрыв, после чего наблюдается сильный пожар.
Ранее ВСУ обстреляли сёла Новые Юрковичи и Ломаковка в Брянской области. Глава региона Александр Богомаз сообщил, что жертв и пострадавших нет.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военный корреспондент Александр Сладков рассказал про свое общение с пленным командиром танковых войск ВСУ.