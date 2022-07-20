Украинские войска пытаются нанести ракетные удары по Херсону

Украинские войска пытаются нанести ракетные удары по Херсону.

Специальная военная операция (СВО) по демилитаризации и денацификации на Украине продолжается. В Сети жители Херсон публикуют видео летящих над городом ракет. «Русская весна» сообщает, что российская ПВО уничтожает ракеты противника. Также утверждается, что в районе Скадовска (подконтрольная РФ Херсонская область) прогремел взрыв, после чего наблюдается сильный пожар.

Ранее ВСУ обстреляли сёла Новые Юрковичи и Ломаковка в Брянской области. Глава региона Александр Богомаз сообщил, что жертв и пострадавших нет.