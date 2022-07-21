Поддубный о новой тактике танков ВСУ: “Ведут огонь с 10 километров"

ВСУ изменили тактику использования своих танков.

Об этом рассказывает военный корреспондент Евгений Поддубный.

По его словам, националисты перебрасывают всё больше войск и военной техники на последнюю линию обороны в Славянско-Краматорской агломерации. Киевский режим не щадит людей, отметил военкор. ВСУ несут серьёзные потери и в данный район боевики перебрасывают бронетехнику.

"Танки используются в качестве артиллерии. Они ведут огонь с закрытых позиций на расстоянии 10 километров. Поэтому отследить местонахождение военной техники сложно. Российская разведка и профиль огня синхронизированы. Плечо сообщения между разведчиками и артиллерией быстрое”, — рассказывает журналист.

Также он отметил, что украинская армия использует противопехотные мины бессмысленно и жестоко — сбрасывает в густонаселенном месте.

"Это угрожает и мирному населению”, — подчеркнул Поддубный.

Армия России сегодня выбивает артиллерию противника, чтобы русская пехота могла наступать без потерь, подытожил корреспондент.