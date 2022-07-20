Минобороны Украины сообщило о высадке боевиков ВСУ на остров Змеиный

ВСУ в очередной раз высадились на острове Змеиный.

Ранее официальный Киев заявлял, что на остров пока не будет высаживаться украинский десант. Однако появилась информация, что на остров Змеиный высадились украинские военные.

Сообщило об этом Главное управление разведки Минобороны Украины.

Пока неизвестно, планирует ли Киев держать боевиков на острове постоянно, или они лишь выполняют задачи по оценке инфраструктуры и проводят операции по разминированию острова.

"В ходе операции ГУР Минобороны Украины провело осмотр и разведку территории и подземных укреплений острова Змеиный. Проведены работы по разминированию”, — сказано в заявлении ГУР Минобороны.

Москва пока не дала комментария по этому поводу.