После удара по складу боеприпасов СБУ в Николаеве начала искать диверсантов

Российская ракета 21 июля ночью в Нколаеве уничтожила склад боеприпасов и оружия, поставляемых Западом.

Удар вызвал сильнейший взрыв, жители разных районов города позже наблюдали ещё взрывы на складе. После ракетного удара объект полностью сгорел, сообщило издание “Военное обозрение”.

По информации, командование ВСУ в этом месте хранило боеприпасы для ранее объявленного “контрнаступления”. Сейчас это всё полностью уничтожено.

В Киеве после этого сразу заговорили о предательтстве. Опять поползли слухи о сотрудниках спецслужб, передающих данные в РФ.

После удара по складу СБУ начала разыскивать диверсантов, передавших ВС РФ точные координаты объекта.

Напомним, недавно был уволен глава Службы безопасности Украины Иван Баканов. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что “отставка Баканова не последняя”.