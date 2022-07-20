Пентагон: США и НАТО выделили Киеву более 20 РСЗО HIMARS

Соединённые Штаты вместе с союзниками по альянсу НАТО выделили в общей сложности киевскому режиму более двадцати реактивных систем залпового огня HIMARS.

Об этом сообщило Министерство обороны США на брифинге. Уточняется, что уже 12 находятся у ВСУ.

В Пентагоне добавили, что США обучили уже две сотни украинских боевиков работе на установках HIMARS. Минобороны США также акцентировало внимание на поставках ракет дальностью до 80 километров.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Вашингтона Джон Кирби заявлял, что в новый пакет военной помощи для Киева войдут 4 новых РСЗО HIMARS. Он отметил, что о поставках будет объявлено на этой неделе.