Балицкий: ВСУ хотели ударить по системе охлаждения реакторов Запорожской АЭС

Вооружённые силы Украины (ВСУ) с высокой долей вероятности целились по системе охлаждения реакторов Запорожской АЭС. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий.

В эфире "России 24" он подчеркнул: присутствующие на АЭС специалисты, отвечающие за ядерную безопасность, предупреждают, что система охлаждения реакторов — самое уязвимое место.

"С высокой долей вероятности националисты били по ней", — сказал Балицкий.

Он также добавил, что система охлаждения обеспечивает работу АЭС. В случае удара со стороны ВСУ может начаться техногенная катастрофа, пояснил глава ВГА.

В среду, 20 июля, украинские дроны-камикадзе атаковали Запорожскую атомную электростанцию. ВСУ не повредили реакторную часть, поэтому радиационный фон остаётся в норме. Однако во время удара 11 сотрудников АЭС получили различные травмы, при этом четыре человека находятся в медучреждении в тяжёлом состоянии.