Украинские ударные беспилотники атаковали Запорожскую АЭС в Энергодаре

Украинские ударные беспилотные летательные аппараты в Энергодаре атаковали Запорожскую АЭС.

Киев продолжает атаковать ЗАЭС, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы администрации города.

По информации, взрывы прогремели прямо за атомными блоками. Как сразу сообщила администрация Энергодара, удары пока не причинили серьёзного ущерба энергообъекту, однако атаки на станцию продолжаются.

По предварительным данным, беспилотники имели боеголовки с массой взрывчатого вещества, эквивалентной "нескольким килограммам".