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Руководитель департамента СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что в Молдавии пограничники много раз задерживали в кишинёвском аэропорту российских военных. Они направлялись в непризнанное Приднестровье, отметил политик.

"Эти действия мы расцениваем как недружественные и всегда на них должным образом реагируем", — сказал дипломат на круглом столе в Совете Федерации.

Полищук подчеркнул, что молдавские власти не объяснили, почему пограничники задерживали миротворцев.

По информации заместителя руководителя главного штаба Сухопутных войск РФ Игоря Сокоренко, Кишинёв пытается блокировать поставки техники из нашей страны.

Ранее украинский посол в Молдавии Марко Шевченко усмотрел угрозу в российских военных на территории Приднестровья.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Александр Артамонов
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