Полковник запаса Михаил Ходарёнок ответил на заявления украинских чиновников, которые опасаются распространения военной спецоперации России по принуждению к миру на Молдавию. Как подчеркнул обозреватель, в данный момент у Москвы нет причин начинать подобную миссию.
"Пока глава республики Майя Санду учитывает интересы русскоязычного населения, проживающего в стране, и не идёт на обострение ситуации с Приднестровьем, поводов для беспокойства нет", — объяснил эксперт.
Он назвал следующие условия, при которых власти РФ способны организовать спецоперацию на территории Молдавии:
Вместе с этим Ходарёнок отметил, что пока поведение руководителей республики можно назвать "относительно благоразумным". Обозреватель призвал Украину брать пример с Молдавии.
Ранее глава Военного комитета Евросоюза Клаудио Грациано испугался, что Россия может начать спецоперацию в Грузии.
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Реакция президента России Владимира Путина на поставки Украине американских реактивных систем залпового огня HIMARS оказалась беспрецедентной, сообщает издание 360kuai.