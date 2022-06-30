Военный обозреватель Ходарёнок допустил проведение спецоперации в Молдавии

Полковник запаса Михаил Ходарёнок ответил на заявления украинских чиновников, которые опасаются распространения военной спецоперации России по принуждению к миру на Молдавию. Как подчеркнул обозреватель, в данный момент у Москвы нет причин начинать подобную миссию.

"Пока глава республики Майя Санду учитывает интересы русскоязычного населения, проживающего в стране, и не идёт на обострение ситуации с Приднестровьем, поводов для беспокойства нет", — объяснил эксперт.

Он назвал следующие условия, при которых власти РФ способны организовать спецоперацию на территории Молдавии:

поддержка санкций в отношении нашей страны,

агрессивные действия против Москвы.

Вместе с этим Ходарёнок отметил, что пока поведение руководителей республики можно назвать "относительно благоразумным". Обозреватель призвал Украину брать пример с Молдавии.

Ранее глава Военного комитета Евросоюза Клаудио Грациано испугался, что Россия может начать спецоперацию в Грузии.