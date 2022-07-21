Военкор объяснил, как ВС РФ смогли отбить атаки HIMARS в Херсоне: сделали выводы

Военный корреспондент Роман Сапоньков рассказал, каким образом ВС РФ смогли успешно отбить атаку РСЗО HIMARS на Херсон.

По словам Сапонькова, это получилось только со второго раза, после того, как украинские военные смогли нанести удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Первая атака оказалась для ВСУ успешной по той причине, что почти все российские ПВО были готовы "встретить" ракеты советского, а не натовского образца.

Однако выводы российским военным руководством были сделаны быстро, и системы ПВО были оперативно перенастроены, отметил Сапоньков. По этой причине вторая атака американских РСЗО была успешно отбита.

"После первого эффекта неожиданности выводы сделали на уровне разведуправления. Штабы, аналитики и производители дали рекомендации. При этом всю ночь безостановочно работало ПВО и ни одного прилета по Херсону не было. Благодаря тому, что аналитика была проведена очень быстро, удалось отбить вторую атаку", — сказал Сапоньков в беседе с "Украиной.ру".

Военков отметил, что обстрел Херсона РСЗО производства США в итоге стала непосредственным столкновением американских и российских войск.