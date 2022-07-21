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Военкор объяснил, как ВС РФ смогли отбить атаки HIMARS в Херсоне: сделали выводы

Силовые структуры

Военный корреспондент Роман Сапоньков рассказал, каким образом ВС РФ смогли успешно отбить атаку РСЗО HIMARS на Херсон.

Военкор объяснил, как ВС РФ смогли отбить атаки HIMARS в Херсоне: сделали выводы

По словам Сапонькова, это получилось только со второго раза, после того, как украинские военные смогли нанести удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Первая атака оказалась для ВСУ успешной по той причине, что почти все российские ПВО были готовы "встретить" ракеты советского, а не натовского образца.

Однако выводы российским военным руководством были сделаны быстро, и системы ПВО были оперативно перенастроены, отметил Сапоньков. По этой причине вторая атака американских РСЗО была успешно отбита.

"После первого эффекта неожиданности выводы сделали на уровне разведуправления. Штабы, аналитики и производители дали рекомендации. При этом всю ночь безостановочно работало ПВО и ни одного прилета по Херсону не было. Благодаря тому, что аналитика была проведена очень быстро, удалось отбить вторую атаку", — сказал Сапоньков в беседе с "Украиной.ру".

Военков отметил, что обстрел Херсона РСЗО производства США в итоге стала непосредственным столкновением американских и российских войск.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Александр Артамонов
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