Леонков: США поставляют РСЗО HIMARS Киеву для изучения российских систем ПВО

Американцы поставляют Киеву реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS для изучения работы российских средств противовоздушной обороны (ПВО), а не для усиления украинской армии. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков.

В интервью РИА Новости он отметил, что РСЗО HIMARS предназначены для ведения контрбатарейной борьбы, однако ВСУ используют их для ударов по гражданских объектам, где развёрнуты системы ПВО РФ.

"Когда работают HIMARS, и мы перехватываем ракеты нашими комплексами ПВО, их принципы действия изучают американские спутники-разведчики", — сказал эксперт.

По словам Леонкова, это бесценная информация для Минобороны США. Он предположил, что изучение российских систем ПВО — истинная цель "помощи" Киеву со стороны Вашингтона, ради которой Пентагон "жертвует" своими РСЗО, а также гражданским населением.

Специалист добавил, что Штаты заинтересованы в изучении российских комплексов "Тор" и "Бук".