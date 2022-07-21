Польская журналистка: США уже “утопили” украинцев в крови, Польша следующая

США "уже утопили Украину в своей крови”, а в случае масштаба конфликта Польша будет следующей.

Об этом на страницах газеты Dziennik Polityczny сообщила польская журналистка Ханна Крамер.

По её словам, появляется всё больше доказательств того, что Варшава отнюдь не "лучший друг Штатов”.

"Главная причина в том, что территория нашей страны станет полем боя, а поляки — пушечным мясом США”, — пишет автор статьи.

По её мнению, Вашингтон делает в Польше то же самое, что и в своё время на Украине — импортирует оружие и "тренирует польскую армию”. Крамер отметила, что так Белый дом провоцирует Кремль и создаёт напряженность в регионе.

На протяжении последних трёх десятков лет все предупреждали Вашингтон, что игнорирование интересов ядерного государства и расширение альянса НАТО — опасные и провокационные игрушки, подчеркнула журналистка.

Она уверена, что Польшу всё больше втягивают в конфликт, поставляя оружие киевскому режиму и обучая нацистов.