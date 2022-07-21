Боевики ВСУ нанесли удар из HIMARS по Лисичанскому НПЗ

Боевики ВСУ использовали РСЗО HIMARS для нанесения удара по Лисичанскому НПЗ.

Об этом сообщил военкор “Известий” Дмитрий Земенкин.

На предоставленных кадрах видно, как с нефтеперерабатывающего завода поднимается густой дым. Завод является гражданским предприятием и производством военной продукции не занимался.

Никаких данных о последствиях удара пока нет. Также нет информации о жертвах и ущербе. Минобороны России пока комментария не дало.

В последнее время националисты всё чаще используют реактивные системы залпового огня при атаках на объекты инфраструктуры. Например, 21 июля бандеровцы в очередной раз пытались применить американские HIMARS в Херсонской области.

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