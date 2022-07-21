Боевики ВСУ использовали РСЗО HIMARS для нанесения удара по Лисичанскому НПЗ.
Об этом сообщил военкор “Известий” Дмитрий Земенкин.
На предоставленных кадрах видно, как с нефтеперерабатывающего завода поднимается густой дым. Завод является гражданским предприятием и производством военной продукции не занимался.
Никаких данных о последствиях удара пока нет. Также нет информации о жертвах и ущербе. Минобороны России пока комментария не дало.
В последнее время националисты всё чаще используют реактивные системы залпового огня при атаках на объекты инфраструктуры. Например, 21 июля бандеровцы в очередной раз пытались применить американские HIMARS в Херсонской области.
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