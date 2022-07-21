Украинские националисты продолжают наносить удары по Донбассу и Херсонской области из реактивных систем залпового огня HIMARS.
Об этом сообщило РИА Новости.
По сообщению источника издания, сейчас минимум два комплекса HIMARS действуют на юге Украины, в том числе в Херсонской области, остальные действуют в Донбассе.
Расчеты реактивных ситем укомплектованы военнослужащими альянса НАТО, выведенными за штат. Охрану "Хаймарс" осуществляют частные компании связанные с Министерством обороны США.
Корректировка на цели происходит через военные спутники Соединённых Штатов, при этом американцы не доверяют всушникам — в их распоряжении только время запуска ракет и координаты целей.
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