Минимум две РСЗО HIMARS действуют в районе Херсона, остальные в Донбассе

Украинские националисты продолжают наносить удары по Донбассу и Херсонской области из реактивных систем залпового огня HIMARS.

Об этом сообщило РИА Новости.

По сообщению источника издания, сейчас минимум два комплекса HIMARS действуют на юге Украины, в том числе в Херсонской области, остальные действуют в Донбассе.

Расчеты реактивных ситем укомплектованы военнослужащими альянса НАТО, выведенными за штат. Охрану "Хаймарс" осуществляют частные компании связанные с Министерством обороны США.

Корректировка на цели происходит через военные спутники Соединённых Штатов, при этом американцы не доверяют всушникам — в их распоряжении только время запуска ракет и координаты целей.