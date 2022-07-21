Су-25 встал на дыбы: идеальный манёвр русского пилота на Украине

Военкор Коц показал идеальный манёвр русского Су-25 на Украине

Военный корреспондент Александр Коц показал уникальный манёвр двух истребителей Су-25 ВКС России в небе над Донбассом.

На кадрах два штурмовика Су-25 "с кабрирования" отрабатывают недалеко от города Северска. Сейчас бандеровцы цепляются тут за высоты в районе Серебрянки, сообщает военкор.

Журналист пояснил, что кабрированием называется полёт боевой машины с набором высоты и задранным носом выше горизонтали.

Слово происходит от французского "кабраж" (cabrage) — вздыбленное положение животного под наездником или cabrer — поднимать на дыбы, рассказывает Коц.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.