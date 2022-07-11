Истребители СУ-35 Воздушно-Космических сил России широко используются на Украине.
Эти самолёты уже не раз показали свой высокий потенциал не в одном десятке воздушных боёв.
Накануне российские самолёты успешно провели боевой вылет, где сбили два вертолёта и штурмовик ВВС Украины. На поле боя СУ-35 не оставили никаких шансов украинским самолётам СУ-27.
"СУ-27 украинских ВВС — это военный пенсионер, блеснувший в своё время, давно переживший момент своей славы”, — сообщает обозреватель издания "Life”.
Помимо этого, российские истребители обладают передовыми системами радиолокационного обнаружения и более серьёзными тактико-техническими функциями. Все эти характеристики превратили самолёт СУ-35 в летающий командный пункт.
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