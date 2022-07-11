Российские Су-35 не оставляют шансов украинским “военным пенсионерам” Су-27

Истребители СУ-35 Воздушно-Космических сил России широко используются на Украине.

Эти самолёты уже не раз показали свой высокий потенциал не в одном десятке воздушных боёв.

Накануне российские самолёты успешно провели боевой вылет, где сбили два вертолёта и штурмовик ВВС Украины. На поле боя СУ-35 не оставили никаких шансов украинским самолётам СУ-27.

"СУ-27 украинских ВВС — это военный пенсионер, блеснувший в своё время, давно переживший момент своей славы”, — сообщает обозреватель издания "Life”.

Помимо этого, российские истребители обладают передовыми системами радиолокационного обнаружения и более серьёзными тактико-техническими функциями. Все эти характеристики превратили самолёт СУ-35 в летающий командный пункт.