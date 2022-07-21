Боевики ВСУ в российской форме грабят дома в Славянске

Боевики ВСУ, переодевшись в российскую форму, грабят дома в Славянске.

Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

"Это делается в целях дискредитации Вооружённых сил России", — заявил глава Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев.

Националисты в российской форме применяют физическое насилие к жителям Славянска ДНР, грабя их, отметил генерал-полковник.

Он подчеркнул, что боевики ВСУ были в солдатской форме с георгиевскими лентами. Все преступления зафиксированы на фото и видео силами информационно-психологических операций украинской армии, чтобы потом обвинить русских солдат в якобы издевательстве над мирным населением, сказал Мизинцев.

Он предупредил мировое сообщество, что очередной фейк Киев в ближайшее время планирует широко распространить в СМИ.