Норин: одна из главных побед СВО — кампания ВС РФ под Херсоном

Военный историк Евгений Норин сообщил, что в ходе проведения спецоперации на Украине, российские военные одержали три главных победы.

Так, первой из них является установления полного контроля над Херсоном, областью и каналом "Крым".

"Удался классический блицкриг — противника разгромили на этапе выхода на позиции, изувечили ударами с воздуха и взяли крупный город, областной центр, прикрытый Днепром с минимальным сопротивлением, минимальными разрушениями и жертвами", — приводит слова эксперта NEWS. ru.

Второй победой ВС РФ Норин считает освобождение Мариуполя, несмотря на то, что она была "тяжелой, выстраданной, но безусловной".

"Целиком уничтожили бригаду морской пехоты ВСУ, украинский полк "Азов"* - его изначальный состав и приданные части. Противник не отступил и не отошел на другие позиции, не прошел процедуру "экстракшн", а сложил оружие, сдался в плен, был уничтожен", — констатировал он.

И третьей победой, по мнению историка, стало полное освобождение территорий Луганской Народной Республики.

"Не такая эффектная, как в Мариуполе, но удалось добиться локальных окружений, собрать и уничтожить множество вражеской техники. Киев буквально был вынужден закидывать дыры на фронте мясом из территориальных батальонов", — заключил он.

В дальнейшем Норин предположил попытку контрнаступления ВСУ, а российские военные освободят оставшуюся часть территорий ДНР, в частности, города Славянск и Краматорск.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.