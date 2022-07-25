Российские военные пока неплохо справляются с дальнобойной артиллерией ВСУ в целом, но с американскими РСЗО HIMARS есть проблемы. Обстрелы Херсонской области из этих установок продолжаются.
Очень плотно закрыть линию фронта Россия сможет, если Иран согласится продать беспилотники, и они окажутся действительно так хороши, как о них говорят. Такое мнение высказал военный эксперт Юрий Кнутов.
Он отметил в интервью "Украине.ру", что решение проблемы с HIMARS является первоочередной задачей на данный момент. И помочь здесь могут не только беспилотники, но и российские ракетные комплексы "Искандер".
Беспилотники должны обнаруживать HIMARS, а "Искандеры" сразу же их накрывать, что позволит очень быстро и эффективно решить проблему с обстрелами, заключил собеседник издания.
Ранее аналитики американского издания MWM заявили, что Северная Корея и Китай могут поставить России оружие более эффективное, чем HIMARS.
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