Ракета ВСУ ударила по украинцам в Волынской области

В Волынской области Украины дома и здания почти полностью разрушены в результате падения зенитной ракеты ВСУ и её обломков.

Также серьёзно повреждены здания, находящиеся на участке рядом с домами, где рухнули обломки. При этом СМИ Незалежной пытаются утверждать, что причиной произошедшего стали якобы сбитые российские беспилотные летательные аппараты.

Однако российская армия не использует ударные дроны мощности, которые бы могли причинить такой ущерб при падении, сообщает издание "Русская Весна".

На кадрах можно видеть последствия удара. Официальной информации по поводу произошедшего не поступало.

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