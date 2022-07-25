Леонков: угнанный боевой самолёт могли бы сбить после отклонения от маршрута

Если бы спецслужбы Украины и Запада смогли завербовать российского пилота и совершить угон истребителя, членов экипажа посчитали бы предателями и самолёт был бы сбит.

Об этом пишет РИА Новости Крым со ссылкой на военного эксперта Алексея Леонкова.

Накануне украинские разведчики вместе со спецслужбами НАТО попытались угнать боевые машины ВКС РФ, но операция была предотвращена ФСБ. Кроме того, в ходе контрразведки удалось получить сведения о ряде объектов украинских ПВО и нанести по ним удар.

"Если бы они даже смогли завербовать какого-то одного летчика, то, понятное дело, что если один самолёт совершает непреднамеренный маневр и отклоняется от маршрута, то напарник, то есть второй самолёт, конечно, должен будет задать ему определенные вопросы. И если станет ясно, что экипаж самолёта является предателем, особенно если там есть боекомплект, то этот самолёт уже с предателями постараются сбить", — объяснил аналитик.

По его словам, Запад просчитался и с моральным духом русских солдат.

Все видят, что представляет сегодня коллективный Запад, что там творится, как много желаемого выдают там за действительное, подчеркнул Леонков. Он отметил, что Запад является противником России по многим вопросам уже давным-давно.

"Этот фактор тоже сыграл ключевую роль", — подытожил обозреватель.