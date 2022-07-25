Роковые ошибки разведки Украины сыграли на руку российской ФСБ.
Об этом сообщил военный аналитик Игорь Коротченко.
Ранее появилась информация о срыве масштабной операции спецслужб Запада и Киева по угону российских самолетов ВКС.
По словам эксперта, киевский режим инициировал провокацию в целях пропаганды. Итог "спецразработки" Киев намеревался использовать для "перемоги" в своём информпространстве. Но СБУ не повезло — операцию пресекли российские спецслужбы.
"Единственной целью НАТО и украинской разведки был пиар "успехов" Украины. Они хотели показать, что летчики ВКС РФ якобы дезертировали из страны. Это надо рассматривать исключительно в плоскости информационных спецопераций", — цитирует обозревателя "ПолитЭксперт".
Коротченко назвал серьезные просчёты киевской власти — сознались в работе на ГУР Украины, раскрыли расположение средств ПВО ВСУ. Сотрудникам ФСБ также удалось выяснить информацию о внешности агентов и их местоположении.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
У американских HIMARS не осталось бы шансов, если бы в руках у России оказались артиллерийские системы Северной Кореи и Китая, у которых нет мировых аналогов.