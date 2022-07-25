Коротченко: просчёт спецслужб Украины с "угоном" самолётов раскрыл все их тайны

Роковые ошибки разведки Украины сыграли на руку российской ФСБ.

Об этом сообщил военный аналитик Игорь Коротченко.

Ранее появилась информация о срыве масштабной операции спецслужб Запада и Киева по угону российских самолетов ВКС.

По словам эксперта, киевский режим инициировал провокацию в целях пропаганды. Итог "спецразработки" Киев намеревался использовать для "перемоги" в своём информпространстве. Но СБУ не повезло — операцию пресекли российские спецслужбы.

"Единственной целью НАТО и украинской разведки был пиар "успехов" Украины. Они хотели показать, что летчики ВКС РФ якобы дезертировали из страны. Это надо рассматривать исключительно в плоскости информационных спецопераций", — цитирует обозревателя "ПолитЭксперт".

Коротченко назвал серьезные просчёты киевской власти — сознались в работе на ГУР Украины, раскрыли расположение средств ПВО ВСУ. Сотрудникам ФСБ также удалось выяснить информацию о внешности агентов и их местоположении.