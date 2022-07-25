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Военный эксперт об угрозе применения ВСУ химоружия: "Уже были попытки"

Силовые структуры

Ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук Михаил Александров в беседе с Pravda.Ru высказался о возможности применения химоружия в рамках спецоперации на Украине.

Военный эксперт об угрозе применения ВСУ химоружия: "Уже были попытки"

Минобороны РФ предупредило жителей Славянска об угрозе провокации с использованием сильнодействующих отравляющих веществ со стороны ВСУ.

Александров уверен, что применение отравляющих веществ в рамках СВО представляется маловероятным, однако утечка опасных веществ уже происходила на Украине.

"У них были попытки использовать резервуары с химическими веществами для отравления местности, они стреляли по местам хранения химических веществ. И в районе Северодонецка Северодонецка они там постоянно попадали в цистерны, откуда улетучивался аммиак, по-моему, или какой-то другой такой ядовитый газ", — объяснил эксперт.

Александров допускает, что Украина может подорвать какую-то емкость с химическим веществом для того, чтобы отравить население и возложить вину за это на Россию. Последствиями таких действий, по словам эксперта, станут жертвы среди мирного населения.

"Будет очередной Западом раздут скандал, связанный с тем, что Россия тут не избирательно использует оружие, что привело к гибели мирного населения. Мы это уже много раз слышали", — выразил свою точку зрения доктор политических наук.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Александр Артамонов
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