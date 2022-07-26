Ощущение паузы на фронтах не связано с тем, что союзные войска России и Народной милиции остановились. Они стали ещё больше беречь людей и работать хладнокровнее. Об этом заявил военный корреспондент Андрей Руденко.
"Планомерно уничтожается личный состав нацистов, а самое главное — это разобрать укрепрайоны, которые строились годами", — отметил он.
Однако боевики ВСУ применяют жестокую тактику и открывают огонь по мирным жителям ДНР в ответ на удары по их позициям. Военкор отметил, что на Донецком направлении работа артиллерии и авиации идёт круглосуточно. Российские войска на некоторых участках вплотную подошли к Авдеевке.
"На мой взгляд, в ближайшее время начнутся наступательные действия по всей линии фронта. С отбрасыванием нацистов за пределы ДНР и, скорее всего, дальше", — указал Руденко в Телеграм-канале "Специально для RT".
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У американских HIMARS не осталось бы шансов, если бы в руках у России оказались артиллерийские системы Северной Кореи и Китая, у которых нет мировых аналогов.