Военкор Руденко: ВС РФ скоро начнут наступательные действия по всей линии фронта

Ощущение паузы на фронтах не связано с тем, что союзные войска России и Народной милиции остановились. Они стали ещё больше беречь людей и работать хладнокровнее. Об этом заявил военный корреспондент Андрей Руденко.

"Планомерно уничтожается личный состав нацистов, а самое главное — это разобрать укрепрайоны, которые строились годами", — отметил он.

Однако боевики ВСУ применяют жестокую тактику и открывают огонь по мирным жителям ДНР в ответ на удары по их позициям. Военкор отметил, что на Донецком направлении работа артиллерии и авиации идёт круглосуточно. Российские войска на некоторых участках вплотную подошли к Авдеевке.

"На мой взгляд, в ближайшее время начнутся наступательные действия по всей линии фронта. С отбрасыванием нацистов за пределы ДНР и, скорее всего, дальше", — указал Руденко в Телеграм-канале "Специально для RT".