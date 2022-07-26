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Эксперт Подоляка: битва за Херсон — Николаев уже началась

Силовые структуры

Некоторые эксперты полагают, что киевское руководство вводит Россию в заблуждение, заявляя о готовящемся контрнаступлении на Херсонском направлении. По их мнению, ВСУ могут нанести удар на другом направлении, а здесь украинские боевики производят операцию "прикрытия". Однако украинский журналист, военный эксперт Юрий Подоляка считает, что скрыть подготовку наступательной операции невозможно.

Эксперт Подоляка: битва за Херсон — Николаев уже началась

"Те времена, когда можно было обмануть противника и незаметно сконцентрировать огромную армию, бесповоротно канули в лету. Современные системы разведки позволяют раскрывать замысел противника", — заявил он.

Херсонское направление для украинского командование является ключевым, отметил Подоляка. По мнению журналиста, ВСУ проиграли это противостояние, и без помощи Запада они не смогут удержаться даже несколько месяцев. Более того, Киев ожидает политическое поражение, которое будет нанесено после проведения референдума в Херсонской и Запорожской областях.

"Именно это и толкает официальный Киев к наступательным действиям на этом направлении. Другого варианта у них нет", — заявил Подоляка.

Более того, в контрнаступлении ВСУ заинтересованы западные страны, поскольку им важно, чтобы их вооружение хоть как-то проявило себя, отметил эксперт. По мнению журналиста, наступление украинской армии под Херсоном неизбежно, так как эта идея слишком прочно "въелась в головы" жителей Незалежной, и отступить Киеву уже нельзя. Именно поэтому российские ракеты наносят превентивные удары по скоплениям украинских формирований, отметил он.

"Главной задачей этих ударов является подавление противника морально. Деморализовать противника перед наступлением — это уже наполовину выиграть битву. <…> Битва за Херсон — Николаев уже началась", — считает Подоляка.

В результате этого сражения победитель получит всю территорию между Южным Бугом и Днепром, заключил эксперт.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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