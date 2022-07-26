Подоляк анонсировал пять шагов "специальной военной контроперации" ВСУ

Советник главы Офиса президента (ОП) Украины Михаил Подоляк заявил, что ВСУ начнут проводить "специальную военную контроперацию". В социальных сетях он отметил, что план киевского руководства состоит из пяти шагов.

Во-первых, по его мнению, Россия должна быть "изгнана" с территории Украины. Также Подоляк заявил о необходимости ликвидации "серых зон". Третьим пунктом советник главы ОП назвал "демилитаризацию России".

Далее Подоляк сообщил о намерении уничтожить репутацию "империи зла". Пятый пункт "специальной военной контроперации" подразумевает "превращение России в изолированный лагерь".

Однако, как именно киевский режим будет воплощать свои планы в реальность, советник главы ОП не объяснил.